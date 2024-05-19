С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигают 492 290 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

личного состава – 492 290 (+1210) человек;

танков – 7576 (+16);

боевых бронированных машин – 14630 (+35);

артиллерийских систем – 12687 (+48);

РСЗВ – 1074 (+3) ;

средства ПВО – 803 (+2);

самолетов – 354 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);

крылатые ракеты – 2204 (+1);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 17251 (+82);

специальная техника – 2077 (+2).

ВСУ отбили наступление врага в Часовом Яру

Российские захватчики имели планы захватить Часов Яр Донецкой области еще до 9 мая 2024 года. Однако даже по состоянию на 19 мая враг не достиг успеха.

Вечером 18 мая Владимир Зеленский рассказал, что в городе нет ни одного российского оккупанта. Ведь украинские военные дали достойный отпор врагу, отбив российский штурм Часового Яра.

Так, наши бойцы уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. В украинской разведке рассказали, что для отражения наступления россиян привлекли подразделения Kraken, "Артан" и Международный Легион Главного управления разведки Украины.

Кстати, аналитики американского Института изучения войны рассказали, что россияне ставят целью захватить Часов Яр. Ведь оккупация города обеспечила бы россиянам выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку – городов, которые образуют южную часть украинского оборонительного пояса, что является основой обороны Украины в Донецкой области.

Российские войска недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр, пытаясь воспользоваться тем, что наступательные операции России на Севере Харьковской области Востока Украины вызвали большее давление на украинские войска,

– объяснили в ISW.

По их данным, россияне, вероятно, готовятся ко 2 фазе наступательной операции на севере Харьковской области, которую могут начать после ожидаемого захвата Волчанска.