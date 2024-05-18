Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бойцы ВСУ смогли дать достойный отпор врагу и отбили штурм Часового Яра. Также оккупанты на этом участке фронта продолжают нести значительные потери в живой силе и технике.

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Какие потери врага в Часовом Яру

Зеленский рассказал, что противник активизировался не только на харьковском направлении. В частности, враг пытается продвигаться на Покровском, Краматорском, Кураховском, южном направлениях.

Президент также отмечает,, что российские войска не отказываются от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике.

Особенно и отдельно спасибо ребятам, которые отбили российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята,

– сказал Зеленский.

Эту информацию также подтвердили и в ГУР МО. В частности, там для отражения наступления россиян были привлечены подразделения Kraken, "Артан" и Международный Легион ГУР МО Украины.

Как ВСУ отражали штурм оккупантов в Часовом Яру: смотрите видео

Какая ситуация в Часовом Яру сейчас

В Генштабе рассказали, что российские войска вторые сутки подряд штурмуют город Часов Яр в Донецкой области, активно применяя бронетехнику.

Противник продолжает широкомасштабные атаки в направлении населенного пункта Новый. За прошедшие сутки российские подразделения пытались прорвать оборону украинских сил с помощью двух танков и 21 боевой машины пехоты. Однако, эти попытки потерпели неудачу – украинские защитники уничтожили вражескую технику, заставив противника отступить.

Сегодня россияне снова атаковали позиции ВСУ, используя танк, две БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боев ВСУ удалось уничтожить танк и две БМП, после чего российские войска снова были вынуждены отступить.