О ситуации на фронте по состоянию на 11:30 сегодня, 18 мая, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным штаба, российские войска пытаются прорвать оборону, а бойцы ВСУ отражают атаки и пытаются оттеснить врага. 24 Канал публикует карту боевых действий от DeepState.

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За прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло в целом 116 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашего государства.

Подробно о ситуации на всех направлениях

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Россияне не достигают успеха. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое. Харьковское направление: где продолжаются бои, показываем на карте

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах. Берестовое на карте:

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники четыре атаки отбили, продолжается бой в районе населенного пункта Клещеевка. Клещеевка на карте:

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируемая. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 российских оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники. Уманское на карте:

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются четыре боевые столкновения на направлениях Славное – Парасковиевка, Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Константиновка. В настоящее время в ходе боев потерь позиций не допущено. Кураховское направление: где продолжаются бои, показываем на карте

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск. Вербово на карте: