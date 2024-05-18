О ситуации на фронте по состоянию на 11:30 сегодня, 18 мая, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным штаба, российские войска пытаются прорвать оборону, а бойцы ВСУ отражают атаки и пытаются оттеснить врага. 24 Канал публикует карту боевых действий от DeepState.

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За прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло в целом 116 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашего государства.

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