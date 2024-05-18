Про ситуацію на фронті станом на 11:30 сьогодні, 18 травня, повідомили в Генштабі ЗСУ. За даними штабу, російські війська намагаються прорвати оборону, а бійці ЗСУ відбивають атаки та намагаються відтіснити ворога. 24 Канал публікує карту бойових дій від DeepState.

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Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів в глибину нашої держави.

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