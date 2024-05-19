Всего несколько украинских дронов навсегда остановили вражескую бронетехнику. Она больше точно не сможет пересечь границу с Украиной.
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Работа ВСУ по танкам
Российская армия продолжает стягивать к украинским границам свою технику, однако Вооруженные Силы удачно ее ликвидируют еще до того, как она окажется на нашей территории. В частности, планы оккупантов разрушили бойцы РУБпАК "Черный Стриж". Они уничтожили два танка врага в Курской области.
Сначала артиллерия заставила россиян бежать, а потом за дело взялся экипаж "Крылья до ада". Несколько, мастерских попаданий FPV-дронами и как результат, два танка остались гореть, так и не доехав до границы,
– сообщили в ВСУ.
Украинские воины напомнили, что борьба против врага продолжается.
Россияне потеряли два танка в Курской области: смотрите видео
Потери россиян в войне
- За прошедшие сутки украинским воинам удалось лликвидировать еще 1210 оккупантов. Таким образом общее количество потерь российской армии составило 491 080 единиц оккупантов. В частности, ВСУ также удалось уничтожить вражеский самолет, вертолет и средство ПВО.
- Враг не оставляет попыток зайти в Часов Яр, что в Донецкой области. Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны удалось отразить очередной штурм, во время которого оккупанты потеряли более 20 единиц бронированной техники.
- Уже 18 мая бойцам 110-й бригады удалось сбить очередной российский Су-25 в Донецкой области. Военные бригады сообщили, что это уже четвертый такой самолет на их счету. Перед этим они сбили вражеские Су-25 4, 11 и 13 мая.