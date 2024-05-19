В частности, ВСУ “отминусовали” 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет. Об этом в своем телеграмме сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

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Потери врага

Известно, что около 10 000 человек личного состава потерял противник за неделю.

Кроме этого, за период с 12 по 19 мая украинские воины поразили 1333 единицы вооружения и военной техники врага. В частности:

122 танка

255 боевых бронированных машин

215 артиллерийских систем

8 РСЗО

6 установок ПВО

432 единицы автотехники

35 единиц спецтехники



Потери противника / Инфографика Александра Павлюка

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