В етері 24 Каналу засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний припустив, яким озброєнням Сили оборони могли вдарити по судну. До слова, російський тральник "Краковець", якому цьогоріч мало виповнитися 50 років, спеціалізувався на пошуку, виявленні та знищенні морських мін.

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"Могли бути морські дрони, міг бути український "Нептун", який розроблявся якраз для таких цілей і теоретично міг бути ATACMS з фугасним боєприпасом з дальністю 300 кілометрів", – зазначив військовий експерт.

Обережний висновок

З офіційних джерел були повідомлення про удар по аеродрому Севастополь, внаслідок якого було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.

Всі охочі можуть взяти лінійку і подивитися, яка відстань від найближчої території підконтрольної Збройним Силам України – Херсонщини. Звідти дістати ракетою з дальністю 160 кілометрів до Севастополя неможливо,

– мовив Нарожний.

Тобто удар по аеродрому Бельбек завдали ракетою з касетною боєголовкою дальністю понад 160 кілометрів.

Складаємо в голові дві речі й робимо висновок, що це могло бути – тільки ATACMS,

– зауважив військовий експерт.

Україна має на озброєнні тільки ракети "Нептун" з фугасною боєголовкою, тобто один великий вибух. Якби такою ракетою було завдано удар по аеродрому в Бельбек, то був би знищений один літак, чи одна система ППО, але там було знищено одночасно декілька цілей. Тож, ймовірно, удар було завдано касетним боєприпасом.

"Можна зробити обережний висновок, що на озброєнні у Збройних Сил України є зброя з дальністю більше ніж 160 кілометрів із касетним боєприпасом. Можливо, це ATACMS", – додав Нарожний.

Що відомо про знищення тральника