Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що цей тральник, що спеціалізувався на пошуку, виявленні та знищенні морських мін, міг проходити по акваторії, замінованій українськими силами. Також він припустив, якими засобами міг бути уражений "Ковровець".

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Ворог не матиме маневру

Уражений українськими захисниками "Ковровець" є бойовим кораблем ще з часів Радянського Союзу. Це велике судно, його команда складалась майже з 70 моряків і офіцерів. Також ще приблизно 150 людей могли додатково на ньому бути.

Тому це потужний удар по Чорноморському флоту Росії – знищення такого корабля. Зараз це рідко вдається, тому що росіяни ховають свої кораблі,

– наголосив Маломуж.

Судно мало можливість рухатись, зокрема, в бік Одеси, Миколаєва та загалом по всьому Чорному та Азовському морям та проводити бойові кораблі, які могли завдавати удари з ракетних систем по берегових частинах українських Збройних Сил.

Водночас на цьому тральнику були засоби для виявлення морських мін та проведення дистанційного розмінування.

Також росіяни використовують сьогодні сили та засоби проти морських дронів. Хоча вони наразі не показали свою ефективність, проте ворог міг застосовувати їх і на тральнику "Ковровець".

Тому його знищення – важливий чинник. Тепер ворог не матиме маневру в морі з іншими кораблями. Водночас українські сили зможуть ефективніше працювати з морськими дронами,

– зазначив генерал армії.

Крім того, "Ковровець" мав систему радіолокації, яка дозволяла виявляти українські літальні апарати, зокрема, ракети, дрони, літаки.

"Ще одну таку систему знищено і вона не буде комунікувати з іншими системами протиповітряної оборони Росі"ї, – підкреслив він.

Якими засобами вдалося уразити

Наразі невідомо, якими саме засобами вдалося уразити російський тральник. Проте Маломуж припустив, що для цього були залучені ракетні системи у комплексі з дронами. Була виконана частина операцій, які відвертали увагу, частина – прямих бойових.

"Це був комплекс заходів, який не дозволив ані системам ППО, які працюють в акваторії, ані самому кораблю відійти на недосяжні для нас позиції. Тому ця комплексна операція є вдалою", – підкреслив Микола Маломуж.

Довідка. Тральник "Ковровець" належить до проєкту 266-М. Він став частиною Чорноморського флоту у грудні 1974 року. Росіяни вважали "Ковровець" одним з найкращих кораблів у дивізіоні морських тральників. Він був оснащений глибоководним тралом з новою апаратурою управління, тралом для знищення активних мін, триканальним, широкосмуговим телевізійним і комплексним шукачами, які знищували міни, гідроакустичною системою "Мезень", що забезпечує виявлення донних мін.

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