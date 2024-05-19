Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что этот тральщик, специализировавшийся на поиске, выявлении и уничтожении морских мин, мог проходить по акватории, заминированной украинскими силами. Также он предположил, какими средствами мог быть поражен "Ковровец".

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Враг не будет иметь маневра

Пораженный украинскими защитниками "Ковровец" является боевым кораблем еще со времен Советского Союза. Это большое судно, его команда состояла почти из 70 моряков и офицеров. Также еще примерно 150 человек могли дополнительно на нем быть.

Поэтому это мощный удар по Черноморскому флоту России – уничтожение такого корабля. Сейчас это редко удается, потому что россияне прячут свои корабли,

– подчеркнул Маломуж.

Судно имело возможность двигаться, в частности, в сторону Одессы, Николаева и вообще по всему Черному и Азовскому морям и проводить боевые корабли, которые могли наносить удары из ракетных систем по береговым частям украинских Вооруженных Сил.

В то же время на этом тральщике были средства для обнаружения морских мин и проведения дистанционного разминирования.

Также россияне используют сегодня силы и средства против морских дронов. Хотя они пока не показали свою эффективность, однако враг мог применять их и на тральщике "Ковровец".

Поэтому его уничтожение – важный фактор. Теперь враг не будет иметь маневра в море с другими кораблями. В то же время украинские силы смогут эффективнее работать с морскими дронами,

– отметил генерал армии.

Кроме того, "Ковровец" имел систему радиолокации, которая позволяла выявлять украинские летательные аппараты, в частности, ракеты, дроны, самолеты.

"Еще одна такая система уничтожена и она не будет коммуницировать с другими системами противовоздушной обороны России", – подчеркнул он.

Какими средствами удалось поразить

Пока неизвестно, какими именно средствами удалось поразить российский тральщик. Однако Маломуж предположил, что для этого были привлечены ракетные системы в комплексе с дронами. Была выполнена часть операций, которые отвлекали внимание, часть – прямых боевых.

"Это был комплекс мероприятий, который не позволил ни системам ПВО, которые работают в акватории, ни самому кораблю отойти на недосягаемые для нас позиции. Поэтому эта комплексная операция является удачной", – подчеркнул Николай Маломуж.

Справка. Тральщик "Ковровец" относится к проекту 266-М. Он стал частью Черноморского флота в декабре 1974 года. Россияне считали "Ковровец" одним из лучших кораблей в дивизионе морских тральщиков. Он был оснащен глубоководным тралом с новой аппаратурой управления, тралом для уничтожения активных мин, трехканальным, широкополосным телевизионным и комплексным искателями, которые уничтожали мины, гидроакустической системой "Мезень", обеспечивающей обнаружение донных мин.

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