Российские телеграмм-каналы, как всегда, уверяют о работе знаменитой "пе-ве-о". Впрочем, есть информация, что в Севастополе могли попасть в очередной корабль.
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Взрывы в Крыму
Ночью россияне начали жаловаться на взрывы в Крыму. Уже в 00:19 появилась информация о взрывах в Севастополе. Местный губернатор традиционно утверждает, что в городе работает "пе-ве-о".
Впоследствии также появилась информация, что под ударом был не только Севастополь. Также о взрывах сообщали и в Евпатории, Саках и Джанкое.
В телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщают о том, что было три прилета в одну точку в Севастополе в районе инженерной бухты. Вероятно, попали в корабль.
Также там подмечают, что над бухтой поднимается черный столб дыма, впрочем, без огня.
Удар по аэродрому Бельбек: что известно
- В результате удара по аэродрому Бельбек в ночь с 14 на 15 мая были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.
- Также от удара пострадали 11 оккупантов. Всего в Крыму в ночь атаки пострадало 13 российских военных, еще 2 могли погибнуть.
- Также известно, что поздно вечером 15 мая начали появляться сообщения, что Бельбек снова горит. Не обошлось без жалоб россиян на "атаку" ВСУ.