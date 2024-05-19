Российские телеграмм-каналы, как всегда, уверяют о работе знаменитой "пе-ве-о". Впрочем, есть информация, что в Севастополе могли попасть в очередной корабль.

Смотрите также Потери самолетов существенные: почему Россия не смогла защитить аэродром Бельбек

Взрывы в Крыму

Ночью россияне начали жаловаться на взрывы в Крыму. Уже в 00:19 появилась информация о взрывах в Севастополе. Местный губернатор традиционно утверждает, что в городе работает "пе-ве-о".

Впоследствии также появилась информация, что под ударом был не только Севастополь. Также о взрывах сообщали и в Евпатории, Саках и Джанкое.

В телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщают о том, что было три прилета в одну точку в Севастополе в районе инженерной бухты. Вероятно, попали в корабль.

Также там подмечают, что над бухтой поднимается черный столб дыма, впрочем, без огня.

Удар по аэродрому Бельбек: что известно