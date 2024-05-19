Російські телеграм-канали як завжди запевняють про роботу славетної "пе-ве-о". Втім, є інформація, що в Севастополі могли влучити у черговий корабель.

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Вибухи у Криму

Уночі росіяни почали бідкатися на вибухи в Криму. Вже о 00:19 з'явилася інформація про вибухи в Севастополі. Місцевий губернатор традиційно стверджує, що в місті працює "пе-ве-о".

Згодом також з'явилася інформація, що під ударом був не лише Севастополь. Також про вибухи повідомляи і в Євпаторії, Саках та Джанкої.

В телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомлять про те, що було три прильоти в одну точку у Севастополі в районі інженерної бухти. Ймовірно, влучили в корабель.

Також там підмічають, що над бухтою підіймається чорний стовп диму, втім, без вогню.

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