Російські телеграм-канали як завжди запевняють про роботу славетної "пе-ве-о". Втім, є інформація, що в Севастополі могли влучити у черговий корабель.
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Вибухи у Криму
Уночі росіяни почали бідкатися на вибухи в Криму. Вже о 00:19 з'явилася інформація про вибухи в Севастополі. Місцевий губернатор традиційно стверджує, що в місті працює "пе-ве-о".
Згодом також з'явилася інформація, що під ударом був не лише Севастополь. Також про вибухи повідомляи і в Євпаторії, Саках та Джанкої.
В телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомлять про те, що було три прильоти в одну точку у Севастополі в районі інженерної бухти. Ймовірно, влучили в корабель.
Також там підмічають, що над бухтою підіймається чорний стовп диму, втім, без вогню.
Удар по аеродрому Бельбек: що відомо
- Внаслідок удару по аеродрому Бельбек у ніч з 14 на 15 травня було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.
- Також від удару постраждали 11 окупантів. Загалом в Криму у ніч атаки постраждало 13 російських військових, ще 2 могли загинути.
- Також відомо, що пізно ввечері 15 травня почали з'являтися повідомлення, що Бельбек знов горить. Не обійшлося без бідкання росіян на "атаку" ЗСУ.