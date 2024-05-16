У ніч проти 15 травня уже були повідомлення про атаки на аеродром Бельбек під Севастополем. Рух опору "Атеш" повідомив, щовражено склад зброї, де ховали ракети для літаків Су та МіГ. Але вже дуже скоро окупований півострів знову атакували.

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Що відомо про чергову пожежу на Бельбеку

Пізно ввечері 15 травня стали з'являтися повідомлення, що Бельбек знов горить.

Окупаційна влада, звісно, стверджує, що відбила атаки ЗСУ. Та й узагалі: там нібито "невеличкі займання від уламків". Але, судячи з відео, окупанти та їхні посіпаки вкотре збрехали.

Пожежа на Бельбеку пізно ввечері 15 травня: дивіться відео

"Востаннє Бельбек вразили менше, ніж добу тому. Тим часом у різних джерелах з'являються дані, що серед збитих ракет є американські ATACMS", – пише видання ASTRA.

Також є дані, що на аеродромі Бельбек є влучання по паливному складу, почалася пожежа. Про це пишуть підписники каналу "Кримський вітер". Та це не підтверджена інформація.

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