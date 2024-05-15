Пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек

Агенти "Атеш" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189).

На цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які тероризують український народ. Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Координати: 44.686696, 33.581392.

Де пошкодження на аеродромі Бельбек: показуємо на карті

Агенти нашого руху неодноразово проводили зовнішню та внутрішню розвідку вказаного військового об'єкту, про що ми інформували громадськість 14 березня.

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Бельбек – відомий аеропорт у Нахімовському районі Севастополя. Росіяни закрили його для цивільної авіації, коли окупували півострів.