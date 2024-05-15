Поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома Бельбек

Агенты "Атеш" со склада военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой последующей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189).

На этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые терроризируют украинский народ. Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

Координаты: 44.686696, 33.581392.

Агенты нашего движения неоднократно проводили внешнюю и внутреннюю разведку указанного военного объекта, о чем мы информировали общественность 14 марта.

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