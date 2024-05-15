Об этом сообщают российские СМИ. Мощные взрывы, в частности, слышали и в районе Севастополя, передает 24 Канал.

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По всему Крыму слышали много взрывов

Местные телеграм-каналы сообщали, что около 2:01 в Крыму были слышны взрывы. Пропагандисты писали о "работе противовоздушной обороны".

Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе также "работает ПВО". По словам прихвостня Путина, "все службы в городе приведены в состояние боевой готовности".

Также взрывы раздавались и в таких городах на временно оккупированном полуострове, как Евпатория и Симферополь. Там враги жаловались о "неизвестных воздушных целях в небе".

Интересно, что неспокойно было также и в Керчи. В частности, российские захватчики сообщали, что в городе "временно перекрывали движение" по Крымскому мосту. Правда, сколько это продлится, россияне так и не сообщили.

Кроме того, "губернатор" Севастополя Развожаев написал, что "силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек"". Оккупант также отметил, что спасательной службой Севастополя якобы потушили возгорание от "упавших осколков, ", в районе села Полюшка. Повреждения гражданской инфраструктуры в настоящее время не зафиксировано.

Сейчас также точно неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрывов в любом из городов аннексированного Россией украинского Крыма.

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В Симферополе недавно слышали взрывы