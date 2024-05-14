В эфире 24 Канала авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, какую роль для российских войск играет база на Ай-Петри. Отметим, что в результате атаки погиб командир базы ПВО Александр Кулаков. Также есть данные о еще одном погибшем и раненых.

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Возможности базы ПВО на Ай-Петри

После оккупации Крымского полуострова, россияне в 2014 году сформировали третий радиотехнический полк вооруженных сил России на базе 40 радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Сейчас системы, которые стоят на горе Ай-Петри, стали глазами и ушами противовоздушной обороны России.

Комплекс систем радиолокационного обнаружения России на самом деле очень большой, особенно если говорим, например, о дальних системах,

– отметил Храпчинский.

Всего на вершине Ай-Петри еще при СССР был Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Вероятно, в течение этого времени россияне модернизировали средства, потому что до аннексии полуострова там были старые советские системы.

Системы на горе Ай-Петри позволяли видеть и слышать большое количество радиосигналов. В частности, давали возможность россиянам видеть определенную часть территории Украины и прослушивать системы, которые излучают радиосигналы.

На самом деле это мощный удар. Некоторые системы из тех, что расположены на Ай-Петри, могли наводить ракеты С-200,

– сказал авиаэксперт.

Он отметил, что после сбития двух самолетов А-50, россияне начали активно использовать старые системы обнаружения.

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