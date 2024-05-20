В эфире 24 Канала основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный предположил, каким вооружением Силы обороны могли ударить по судну. К слову, российский тральщик "Краковец", которому в этом году должно было исполниться 50 лет, специализировался на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин.

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"Могли быть морские дроны, мог быть украинский "Нептун", который разрабатывался как раз для таких целей и теоретически мог быть ATACMS с фугасным боеприпасом с дальностью 300 километров", – отметил военный эксперт.

Осторожный вывод

Из официальных источников были сообщения об ударе по аэродрому Севастополь, в результате которого были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.

Все желающие могут взять линейку и посмотреть, какое расстояние от ближайшей территории подконтрольной Вооруженным Силам Украины – Херсонщины. Оттуда достать ракетой с дальностью 160 километров до Севастополя невозможно,

– сказал Нарожный.

То есть удар по аэродрому Бельбек нанесли ракетой с кассетной боеголовкой дальностью более 160 километров.

Складываем в голове две вещи и делаем вывод, что это могло быть – только ATACMS,

– отметил военный эксперт.

Украина имеет на вооружении только ракеты "Нептун" с фугасной боеголовкой, то есть один большой взрыв. Если бы такой ракетой был нанесен удар по аэродрому в Бельбек, то был бы уничтожен один самолет, или одна система ПВО, но там было уничтожено одновременно несколько целей. Поэтому, вероятно, удар был нанесен кассетным боеприпасом.

"Можно сделать осторожный вывод, что на вооружении у Вооруженных Сил Украины есть оружие с дальностью более 160 километров с кассетным боеприпасом. Возможно, это ATACMS", – добавил Нарожный.

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