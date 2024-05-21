Однако украинские силы продолжают держать оборону на Востоке. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что враг постоянно обстреливает из артиллерии позиции ВСУ, а также на этом участке фронта не прекращаются столкновения с врагом.

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У наших артиллеристов много работы

Также происходят контрбатарейные дуэли с русскими.

Кроме того, наши герои-пехотинцы отражают атаки врага. Оккупанты ежедневно навязывают попытки продвигаться. Продолжаются бои по всему Востоку и в частности – на Бахмутском направлении – на участках, где держит оборону наша 4 бригада "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Это ежедневный, ежеминутный героизм тысячи обычных украинских бойцов Сил обороны,

– подчеркнул офицер артиллерии.

Для подразделений артиллерии критически важна работа пилотов, операторов БпЛА. Они ежедневно находят цели, наблюдают за врагом, передают эту информацию, цели артиллеристам.

Мы постоянно отрабатываем по врагу и не даем довольно часто ему спокойно двигаться, накапливаться, осуществлять логистику,

– объяснил он.

Поэтому принципиально важно для украинских артиллерийских подразделений – достаточное их количество. Чем больше боеприпасов, тем от соответственно больше отработанных вражеских целей, в частности, артиллерии.

Она, к сожалению, работает. Россияне имеют гораздо больше боеприпасов, чем украинские силы. Противник постоянно бомбит ближние и, дальние тылы. Ни одного дня сотни участков фронта находятся под артиллерийскими обстрелами,

– отметил Владимир Назаренко.

Именно поэтому у украинских артиллеристов очень много работы. Они должны ликвидировать вражеские минометы, пушки, "Грады", РСЗО.

"Целей у врага хватает, и он продолжает свою активность. У россиян, к сожалению, есть преимущество и в "металлоломе", и в технике, и в боеприпасах", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Украинские бойцы сдерживают попытки врага продвинуться в сторону Часового Яра и Константиновки. Оккупанты совершают на этом участке фронта постоянные штурмовые действия, однако ВСУ не дает противнику двигаться на большинстве участков фронта. Однако россиянам удалось продвинуться в направлении села Калиновка к северу от Часового Яра.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#6/49.859/31.816

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