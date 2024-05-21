Про ситуацію на Харківщині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Ситуація залишається складною
Водночас окупанти все ще не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.
Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ,
– повідомив Волошин.
Російські війська поєднують наземні штурми з авіаційними ударами. За словами речника "Хортиці", окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області.
Бої тривають
На Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень.
Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ,
– підсумував Волошин.
Поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника. Назар Волошин наголосив, що Сили оборони тримаються та намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові.
Що відбувається на Харківщині
- Ворог не збирається полишати своїх планів з захоплення Харківщини. За останніми спостереженнями, Росія перетягує підрозділи на Харківщину з інших напрямків. Але одне зі своїх завдань вони уже провалили, втративши ефект несподіванки.
- Інформацію про те, що росіяни почали наступ раніше підтвердив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначив, що окупантів хтось квапив. Розрахунок окупантів був на те, що вони можуть вийти на Вовчанськ і розвивати наступ далі.
- Заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що Збройні Сили приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Водночас штурми не припиняються.