США не располагают информацией о прямых поставках оружия из Китая в Россию. Однако эту информацию еще уточнят с британской стороной.

Смотрите также Украина будет принимать собственные решения, – Блинкен об использовании американского оружия по России

"С нетерпением" ждут разговора

По словам советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, в 2022 году он стоял за трибуной и говорил об обеспокоенности, что Китай может предоставить России прямую летальную помощь.

Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор,

– отметил он.

Салливан подчеркнул, что "с нетерпением ждет" разговора с британской стороной, чтобы убедиться, что они имеют "общую операционную картину". По его словам, он хотел бы понять, что именно имеет в виду глава Минобороны Великобритании.

Что сказал Грант Шеппс