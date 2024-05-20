Маркарова наголосила в інтерв'ю CBS News, що українські війська ведуть оборонну війну. Саме тому наша держава повинна мати право бити зброєю партнерів по місцях, звідки агресор здійснює атаки.

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США мають дозволити використовувати зброю для ударів по Росії

Пані посол, після повернення з України та візиту до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена, зазначила, що наша держава вже два роки веде дискусію з США щодо завдавання ударів по Росії американською зброєю.

Ми маємо право захищатися. І захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території,

– пояснила Маркарова.

Водночас вона не стала казати, на якому етапі Україна перебуває щодо цього питання в дискусіях із США чи будь-якими іншими партнерами. Однак підкреслила, що очевидно, що Росія – є агресором.

"Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують в цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території, чи то там, звідки він розпочинає або починав атаку", – зазначила дипломатка.

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