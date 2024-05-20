Чому Вашингтону не подобаються українські атаки на НПЗ Росії, відповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній. До слова, у Пентагоні заявили, що удари українських БпЛА по енергетичній інфраструктурі країни-агресора на початку 2024 року призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та підвищили внутрішні ціни на паливо. Також вони мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.
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"Достатньо цинічне формулювання питання, мовляв, не порушуйте енергетичний баланс. Кудись поділися пафосні заяви про цінності, а все звелося до того, що українці повинні здохнути за дешеву американську нафту. У світі ще є купа нафти, коли в 1972 році захищали Ізраїль, то тоді взагалі ОПЕК створилася. Я не вірю, що піднімуться ціни на нафту", – мовив Загородній.
Яка логіка Заходу
Зараз одне з наболілих питань – дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії. Періодично від партнерів, зокрема США, лунають позитивні заяви, однак поки що офіційного дозволу немає.
"Давайте не будемо в ілюзіях й не слухатимемо балачки", – зазначив політолог.
За його словами, українці повинні виходити з константи, що дозволу на удари по території Росії не дадуть, тому що це політика Сполучених Штатів Америки. Особливо враховуючи те, що є велика взаємодія ВПК різних країн, наприклад, якщо британці теоретично можуть дати згоду, але хто сказав, що американці або французи її дадуть, бо це ж спільна розробка.
Треба розуміти, як працює логіка на Заході. Україні кидають зброю для того, щоб контролювати нас. Їх дуже дратує те, що Україна почала виробляти зброю і не слідує сценаріям, куди нас заганяють,
– зауважив Загородній.
Зараз в Україні є велика потреба. Ми змушуємо Захід робити ті кроки, на які він не сподівався, але не слід виходити з реалій політики. Вона брудна, цинічна. Попри цей потік пафосу, про який нам розповідають різні американські західні політики, Росія для них цінніша.
"Наше завдання зробити так, щоб поміняти розв'язання маленької проблеми в обмін на те, що Україна не влаштує велику проблему у вигляді хаосу в Росії. Це може змусити зробити тільки українська зброя, бомбардування ворожої території", – додав політолог.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
- У ніч проти 19 травня на Росії було спекотно. Українські військові влаштували "святковий салют" на території країни-агресора на честь перемоги боксера Олександра Усика.
- Російське міноборони повідомило, що їхнє ППО нібито знищила 60 дронів над двома областями країни, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.
- Внаслідок української атаки нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії призупинив свою роботу. Також був атакований військовий аеродром "Кущевська".