Чому Вашингтону не подобаються українські атаки на НПЗ Росії, відповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній. До слова, у Пентагоні заявили, що удари українських БпЛА по енергетичній інфраструктурі країни-агресора на початку 2024 року призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та підвищили внутрішні ціни на паливо. Також вони мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.

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"Достатньо цинічне формулювання питання, мовляв, не порушуйте енергетичний баланс. Кудись поділися пафосні заяви про цінності, а все звелося до того, що українці повинні здохнути за дешеву американську нафту. У світі ще є купа нафти, коли в 1972 році захищали Ізраїль, то тоді взагалі ОПЕК створилася. Я не вірю, що піднімуться ціни на нафту", – мовив Загородній.

Яка логіка Заходу

Зараз одне з наболілих питань – дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії. Періодично від партнерів, зокрема США, лунають позитивні заяви, однак поки що офіційного дозволу немає.

Важливо! Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон загалом не проти ударів по Росії.

"Давайте не будемо в ілюзіях й не слухатимемо балачки", – зазначив політолог.

За його словами, українці повинні виходити з константи, що дозволу на удари по території Росії не дадуть, тому що це політика Сполучених Штатів Америки. Особливо враховуючи те, що є велика взаємодія ВПК різних країн, наприклад, якщо британці теоретично можуть дати згоду, але хто сказав, що американці або французи її дадуть, бо це ж спільна розробка.

Треба розуміти, як працює логіка на Заході. Україні кидають зброю для того, щоб контролювати нас. Їх дуже дратує те, що Україна почала виробляти зброю і не слідує сценаріям, куди нас заганяють,

– зауважив Загородній.

Зараз в Україні є велика потреба. Ми змушуємо Захід робити ті кроки, на які він не сподівався, але не слід виходити з реалій політики. Вона брудна, цинічна. Попри цей потік пафосу, про який нам розповідають різні американські західні політики, Росія для них цінніша.

"Наше завдання зробити так, щоб поміняти розв'язання маленької проблеми в обмін на те, що Україна не влаштує велику проблему у вигляді хаосу в Росії. Це може змусити зробити тільки українська зброя, бомбардування ворожої території", – додав політолог.

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