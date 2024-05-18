Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах це реалізація на практиці санкцій проти Росії. Обмеження, які вводив Захід проти російської економіки, Москва намагалася обходити через тіньовий ринок. Проте українські безпілотники це "жирна крапка" в санкційній політиці, яку не можливо "обійти".

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Найболючіше для росіян

Росія не розраховувала, що Україна зможе визначити на її величезній території та в економіці "нервові вузли", які дають можливість функціонувати російським бюджетоутворювальним галузям. Саме їхнім коштом фінансується війна проти України.

Найболючіше для росіян, що є це дуже дешевим способом завдавати величезних збитків російській економіці та армії,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Також виявилося, що Росія не може забезпечити належний захист об'єктів, на яких вона заробляла мільярди.

Водночас українці дуже добре визначають вузли, агрегатні станції, які безпосередньо відповідають за роботу величезних нафтопереробних заводів, станцій чи підприємств з випуску продуктів з нафти.

"Наші сили завдають максимальних технічних збитків росіянам з мінімальними людськими втратами. Багато хто скаже, що росіяни б'ють по нашому цивільному населенню, але цим ми і відрізняємося від них. Українці ведуть справедливу визвольну боротьбу, дотримуючись міжнародного законодавства", – пояснив Тимочко.

Втрачають унікальне обладнання

Росія змушена заборонити на 6 місяців експорт бензину, тому атаки на НПЗ б'ють насамперед по російському бізнесу, а в перспективі по економічному плануванні Росії на середньостроковий період.

Важливо! Удари України по ворожих НПЗ завдають величезної шкоди російській економіці. З початку року через такі атаки Росія втратила 14% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, це спровокувало підвищення цін на паливо всередині країни на 20 – 30%. Також Москва була змушена заборонити експорт бензину на пів року.

Також через удари українських дронів виводиться з ладу унікальне обладнання переважно західного виробництва. Звичайно Росія не зможе його замовити навіть через треті країни, адже його виробники не захочуть співпрацювати з нею, ризикуючи потрапити під санкції.

Водночас нафтопереробні заводи – це не кінцеві об'єкти для знищення російської військової економіки. Також маємо завдавати удар по російських металургійних заводах, які забезпечують поставки металопрокату для армії. Крім того, маємо атакувати складські приміщення, які Росія використовує для накопичення екіпіровки, обладнання, озброєння свого війська,

– впевнений Іван Тимочко.

Насамперед важливо, додав він, що величезна країна не змогла захистити витік своєї "крові" з організму, адже нафта є по суті "кров" економіки Росії.

Удари України по російських НПЗ