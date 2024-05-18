Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам это реализация на практике санкций против России. Ограничения, которые вводил Запад против российской экономики, Москва пыталась обходить через теневой рынок. Однако украинские беспилотники это "жирная точка" в санкционной политике, которую невозможно "обойти".

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Самое болезненное для россиян

Россия не рассчитывала, что Украина сможет определить на ее огромной территории и в экономике "нервные узлы", которые дают возможность функционировать российским бюджетообразующим отраслям. Именно за их счет финансируется война против Украины.

Самое болезненное для россиян, что это очень дешевый способ наносить огромный ущерб российской экономике и армии,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Также оказалось, что Россия не может обеспечить надлежащую защиту объектов, на которых она зарабатывала миллиарды.

В то же время украинцы очень хорошо определяют узлы, агрегатные станции, которые непосредственно отвечают за работу огромных нефтеперерабатывающих заводов, станций или предприятий по выпуску продуктов из нефти.

"Наши силы наносят максимальный технический ущерб россиянам с минимальными человеческими потерями. Многие скажут, что россияне бьют по нашему гражданскому населению, но этим мы и отличаемся от них. Украинцы ведут справедливую освободительную борьбу, соблюдая международное законодательство", – объяснил Тимочко.

Теряют уникальное оборудование

Россия вынуждена запретить на 6 месяцев экспорт бензина, поэтому атаки на НПЗ бьют прежде всего по российскому бизнесу, а в перспективе по экономическому планированию России на среднесрочный период.

Важно! Удары Украины по вражеским НПЗ наносят огромный ущерб российской экономике. С начала года из-за таких атак Россия потеряла 14% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, это спровоцировало повышение цен на топливо внутри страны на 20 – 30%. Также Москва была вынуждена запретить экспорт бензина на пол года.

Также из-за ударов украинских дронов выводится из строя уникальное оборудование преимущественно западного производства. Конечно, Россия не сможет его заказать даже через третьи страны, ведь его производители не захотят сотрудничать с ней, рискуя попасть под санкции.

В то же время нефтеперерабатывающие заводы – это не конечные объекты для уничтожения российской военной экономики. Также мы должны наносить удар по российским металлургическим заводам, которые обеспечивают поставки металлопроката для армии. Кроме того, атаковать складские помещения, которые Россия использует для накопления экипировки, оборудования, вооружения своего войска,

– уверен Иван Тимочко.

Прежде всего важно, добавил он, что огромная страна не смогла защитить утечку своей "крови" из организма, ведь нефть является по сути "кровью" экономики России.

Удары Украины по российским НПЗ