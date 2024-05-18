В разведывательной службе Пентагона заявили, что удары украинских БПЛА по российской энергетической инфраструктуре в начале 2024 года привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и повысили внутренние цены на топливо. В то же время они имели минимальное влияние на производство электроэнергии.

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Риск для мировых цен на нефть

Потеря некоторых российских нефтеперерабатывающих мощностей заставила внутренние цены вырасти на 20 – 30% к середине марта и привела к прекращению экспорта из-за необходимости сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса.

Чтобы смягчить последствия этих забастовок, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импортировать из Казахстана, а также отдала приоритет транспортировке нефтепродуктов РЖД, а не другими видами транспорта,

– говорится в сообщении.

Украина, которая полагается на иностранную военную и экономическую помощь под руководством США, увеличивает атаки по НПЗ врага. Хотя атаки на нефтеперерабатывающие заводы направлены на истощение топлива и доходов от экспорта для вооруженных сил Путина, США критикуют их из-за создания риска для мировых цен на нефть.

"Незначительный сбой" в электроснабжении

Нападения на энергетические объекты "привели к незначительному сбою в поставках электроэнергии российским военным и гражданскому населению". Отмечают, что это из-за того, что "Россия имеет надежные генерирующие мощности - третьи по величине в мире - и высокую степень резервирования в ее сети".

Согласно отраслевым данным и информации Международного энергетического агентства, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, который атаковали на днях, был отключен в течение трех месяцев после нападения в конце января и возобновил работу только недавно.

Украинские удары по Черноморскому флоту России с использованием военно-морских дронов "изменили модели операций российского флота". В частности, Черноморский флот России теперь избегает украинского побережья и отводит часть кораблей от основной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.

Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области