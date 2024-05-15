Цими днями у Києві з офіційним візитом перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час пресконференції з очільником МЗС Кулебою журналісти спитали в американського посадовця позицію щодо ударів по території Росії.

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Бити чи не бити

Блінкен не став відповідати прямо, чи дозволяють США бити по території країни – агресорки саме американською зброєю. Водночас він зазначив, що Вашингтон загалом не проти ударів по Росії.

Ми чітко позначили свою політику, але це рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою,

– наголосив держсекретар.

Блінкен підкреслив, що США не можуть заохочувати до ударів за межами української території. Але останнє рішення ухвалює Україна. Саме вона вирішує, як вести війну для захисту свого суверенітету.

Два мільярди та Patriot

Крім того, під пресконференції Блінкен повідомив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. Також протягом декількох тижнів може бути підписана двостороння угода про гарантії безпеки.

Чиновник наголосив, що Вашингтон передає Києву боєприпаси, бронетехніку, ракети і засоби протиповітряної оборони та забезпечують їх якнайшвидшу доставку до лінії фронту. Особливу увагу, за словами Блінкена, приділяють Patriot та іншим засобам ППО. .

Переговори з Росією

Держсекретар заявив, що й у питанні щодо переговорів із Росією останнє слово залишається за Україною. США повністю підтримують її рішення.

На думку Блінкена, Путін не має жодного інтересу до перемовин. Якби він був серйозно налаштований на мир, то, вважає політик, українська сторона на це б відреагувала.

Блінке не виключив зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом під час Саміту миру у Швейцарії.