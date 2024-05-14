У вівторок, 14 травня, глава держави акцентував на важливості постачання систем ППО з боку США для захисту Харківської області після приїзду Ентоні Блінкена. Крім того, Зеленський наголосив на обговоренні безпекової угоди з Вашингтоном. Про це інформує 24 Канал з посиланням на брифінг.

Дивіться також Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом

Переговори Блінкена на Зеленського

Згадав український лідер і про підготовку до мирного саміту, який відбудеться в червні. Однак, вочевидь, у пріоритеті поки – постачання озброєння для захисту неба та обговорення безпекових домовленостей з Вашингтоном.

По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, аби він прибув якомога швидше. По-друге, протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема. Нам треба два Patriot для Харківської області,

— сказав Зеленський.

Водночас представник зовнішньополітичного відомства США заявив, що частина американської допомоги вже прибула в Україну, а інша частина – ще в дорозі, вона дозволить змінити ситуацію. Власне, йдеться про програми з 60-мільярдного пакета підтримки.

Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними. Ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі й робимо це разом,

– констатував Блінкен.

Зверніть увагу! Президент України сподівається, що Сполучені Штати допоможуть Києву залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн. Відбуватиметься захід у Швейцарії 15 і 16 червня 2024 року. Представників Росії не буде на переговорному процесі.

Більше про приїзд держсекретаря США