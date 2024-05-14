Цей візит став першим після затвердження наприкінці квітня Конгресом довгоочікуваного пакету військової допомоги Україні на суму 61 мільярдів доларів.

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Мета візиту Блінкена

Візит державного секретаря США має продемонструвати солідарність США з Україною. Зокрема, у той час, коли Сили оборони якої намагаються відбити наступ росіян та масовані бомбардування на північно-східному кордоні з Росією у Харківській області.

CNN пише, що Блінкен прибув до Києва потягом рано вранці та сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі".

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти про те, як наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону, а також дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою", – сказав посадовець.

"Непохитна підтримка"

Тим часом сам Блінкен прокоментував свій візит у соцмережі Х.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії", – написав держсекретар США.

Деталі зустрічей у Києві

У заяві речника Держдепу США Метью Міллера ідеться, що державний секретар Ентоні Блінкен прибув в Україну, щоб зустрітися з високопосадовцями України та підкреслити постійну підтримку Сполученими Штатами України.

"Перебуваючи в Україні, держсекретар Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити останні події на полі бою, вплив від отриманої нової військової та економічної допомоги від США, довгострокові зобов'язання щодо безпеки та інші зобов’язання, а також поточну роботу з прискорення економічного відновлення України", – ідеться в повідомленні.

До слова, востаннє Ентоні Блінкен був в Україні у вересні минулого року, коли Україну відвідав радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

США підтримує Україну