Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак СОУ.
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Росіяни евакуюються
Партизани "Атеш" повідомили, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми у глибині Криму.
Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині півострова, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).
Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних тимчасових витратах,
– повідомляє "Атеш".
Раніше вже з'являлася інформація про виселення особового складу з Джанкою
20 травня стало відомо, що російські загарбники почали нову військову активність в тимчасово окупованому українському Криму.
Тоді джерела 24 Каналу повідомили, що, окрім евакуації особового складу, російські загарбники від Тарханкуту до бухти Тернової набудували оглядових вишок на відстані майже 500 метрів кожна.
В Алушті вразили вузол зв'язку російських окупантів
- В анексованому Криму в ніч з 23 на 24 травня лунали потужні вибухи у багатьох містах. У місцевих пабліках писали про прильоти в Алушті.
- Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
- Крім того, цей об'єкт, розташований на курортному південному березі Криму, традиційно привертав увагу російського генералітету, що використовував його для відпочинку під виглядом відряджень.