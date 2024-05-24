Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак СОУ.

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Росіяни евакуюються

Партизани "Атеш" повідомили, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми у глибині Криму.

Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині півострова, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних тимчасових витратах,

– повідомляє "Атеш".

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Раніше вже з'являлася інформація про виселення особового складу з Джанкою

20 травня стало відомо, що російські загарбники почали нову військову активність в тимчасово окупованому українському Криму.

Тоді джерела 24 Каналу повідомили, що, окрім евакуації особового складу, російські загарбники від Тарханкуту до бухти Тернової набудували оглядових вишок на відстані майже 500 метрів кожна.

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