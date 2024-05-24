Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак СОУ.

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Россияне эвакуируются

Партизаны "Атеш" сообщили, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма.

Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине полуострова, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи).

Однако, несмотря на все усилия, они не смогут вскоре построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах,

– сообщает "Атеш".

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Ранее уже появлялась информация о выселении личного состава с Джанкой

20 мая стало известно, что российские захватчики начали новую военную активность во временно оккупированном украинском Крыму.

Тогда источники 24 Канала сообщили, что, кроме эвакуации личного состава, российские захватчики от Тарханкута до бухты Терновой настроили смотровых вышек на расстоянии почти 500 метров каждая.

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