Операция по вывозу трофея заняла 4 месяца. Привлекли много людей и техники, впрочем, удалось.

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Подбитый танк неплохо сохранился

Бойцы 225 ОШБ смогли вытащить с 6 попытки за 4 месяца. За весь период операции привлекали минометчиков, пехоту прикрытия, БПЛА, эвакуацию, связистов и танкистов.

Вот такой Т-90 "Прорыв 3" о**и (россияне – 24 Канал) оставили на поле боя. Операция заняла 4 месяца, было привлечено много людей и техники, и все же нам удалось вывезти трофей!

– заявили в 225 Отдельном штурмовом батальоне.

В батальоне отметили, что за 8 месяцев другие бригады 12 раз попытались вытащить танк. Впрочем, не смогли.

Также защитники показали кадры с трофеем. Заметили, что подбитый вражеский танк неплохо сохранился.

Бойцы 225 ОШБ вывезли вражеский Т-90 "Прорыв 3": смотрите видео