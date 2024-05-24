Только за последние сутки враги потеряли 1240 человек личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 498 940 бойцов.
Смотрите также ATACMS в действии: ВСУ мощно ударили по российскому комплексу С-400, – СМИ
Актуальная статистика потерь оккупантов
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 498 940 (+1240) человек,
- танков – 7635 (+13),
- боевых бронированных машин – 14775 (+27),
- артиллерийских систем – 12902 (+42),
- РСЗВ – 1080 (+3),
- средств ПВО – 813 (+0),
- самолетов – 356 (+1),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10401 (+10),
- крылатых ракет – 2209 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17569 (+56),
- специальной техники – 2101 (+7).
Потери врага на 24 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
"Нелетная" погода для российских Су-25
Военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины продолжают эффективно уничтожать российскую авиацию. За последние дни бойцам бригады удалось сбить два вражеских самолета Су-25. Ранее там обещали, что уничтожение российских "Су" будет продолжаться.
Они сообщили, что накануне удалось уничтожить один Су-25, который теперь "посажен на вечную стоянку в донбасских степях". А 23 мая наши зенитчики снова проявили свое мастерство, сбив еще один Су-25.
Украинские защитники подчеркнули, что оккупанты до сих пор не понимают, что их самолетам не дадут засорять украинское воздушное пространство.