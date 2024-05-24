Тільки за останню добу вороги втратили 1240 осіб особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 498 940 бійців.

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Актуальна статистика втрат окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 498 940 (+1240) осіб,

танків – 7635 (+13),

бойових броньованих машин – 14775 (+27),

артилерійських систем – 12902 (+42),

РСЗВ – 1080 (+3),

засобів ППО – 813 (+0),

літаків – 356 (+1),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),

крилатих ракет – 2209 (+0),

кораблів/катерів – 27 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56),

спеціальної техніки – 2101 (+7).

Втрати ворога на 24 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

"Нельотна" погода для російських Су-25

Військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади Збройних Сил України продовжують ефективно знищувати російську авіацію. За останні дні бійцям бригади вдалося збити два ворожих літаки Су-25. Раніше там обіцяли, що знищення російських "Су" буде продовжуватися.

Вони повідомили, що напередодні вдалося знищити один Су-25, який тепер "посаджений на вічну стоянку в донбаських степах". А 23 травня наші зенітники знову проявили свою майстерність, збивши ще один Су-25.

Українські захисники підкреслили, що окупанти досі не розуміють, що їхнім літакам не дадуть засмічувати український повітряний простір.