Варто зазначити, що це вже другий Су-25, який за два дні уразили наші захисники. Зробити це вдалося військовим 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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ЗСУ збили другий Су-25 за два дні

У 110 ОМБр розповіли, що обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись. Тому свою обіцянку тримають.

Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Уже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су (Су-25 – 24 Канал),

– написали військові.

Українські захисники наголосили, що російські загарбники досі не можуть зрозуміти, що їм не дадуть можливості засмічувати наш повітряний простір своїм "летючим залізом". Тому всі їхні літаки наші військові будуть збивати й далі.

Як збивали російські Су-25 у степах Донбасу / Відео з фейсбуку 110 ОМБр

У 110 окремій механізованій бригаді також наголосили, що, примітно, що збиття літака сталося у день, коли наша держава відзначає День Героїв. Але, як зазначили військові, на передовій День Героїв не раз в рік, а щодня. І щодня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни.