До речі, днями ЗСУ збили ворожий літак Су-25 росіян на Донеччині буквально 17 травня. Тоді операцію також здійснили на Донецькому напрямку.
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Що відомо про збиття чергового Су-25
Українські військові розповіли, що росіяни на Покровському напрямку здійснили 25 атак.
Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває дев'ять бойових зіткнень. За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25,
– пояснили бійці.
До речі, за даним з відкритих джерел ціна одного Су-25 орієнтовно 11 тисяч доларів.
Тільки у травні 2024 року українські військові знищили щонайменше 5 російських винищувачів Су-25, з яких ворог обстрілює Україну. Зокрема, техніку ворога знищили 4, 11, 13 та 17 травня.
Відомо, що свої Су-25 Кремль використовує, щоб підтримувати наземні війська.