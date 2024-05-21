Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що така кількість F-16 дозволила б Україні повністю розв'язати проблему російських коректованих авіаційних бомб. Вони завдають величезної шкоди українському війську.
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Будуть змушені припинити використання
Навіть одна ескадрилья – 12 машин F-16 – може колосально змінити ситуацію на якійсь окремій ділянці.
Ця машина може брати на порт до шести далекобійних ракет AIM-120 AMRAAM, які на відстані 180 кілометрів зіб'ють практично все. Су-34 скидає дошкульні, важкі бомби ФАБ-250, ФАБ-500 та УПАБ-1500 з відстані 40 – 70 кілометрів. Якщо у бік Су-34 полетять 2 – 4 ракети, випущені з одного літака, він приречений,
– пояснив військовий експерт.
У росіян в строю таких робочих машин усього близько 80. Якби, на думку Черника, українські сили за умовний місяць зуміли підбити 30 – 40 Су-34, вони стовідсотково були б змушені припинити їх застосовувати.
"Тому, що ставити до строю окупанти можуть не більше ніж 5 – 6 машин на рік. А згодом проблема їхнього будівництва буде зростати, особливо – у вартості. Для створення Су-34 потрібна величезна кількість західної мікроелектроніки, яка з кожним місяцем в кожному циклі буде дорожчати", – наголосив Петро Черник.
Винищувачі F-16 для України: важливе
- Президент України зазначив, що наша країна отримає лише "близько 25 відсотків" озброєння, яке необхідно для захисту. А для створення паритету з ворогом, Україна має отримати 120 – 130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.
- Також Володимир Зеленський наголосив, що F-16 з'являться в Україні вже у 2024 році. Водночас президент вважає, що перші винищувачі "не зіграють ключової ролі", адже їхня початкова кількість не зможе призвести до кардинальних змін на полі бою.
- Раніше прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна передасть F-16 Києву впродовж місяців. Йдеться про 19 одиниць.