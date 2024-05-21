Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что такое количество F-16 позволило бы Украине полностью решить проблему российских корректируемых авиационных бомб. Они наносят огромный ущерб украинской армии.

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Будут вынуждены прекратить использование

Даже одна эскадрилья – 12 машин F-16 – может колоссально изменить ситуацию на каком-то отдельном участке.

Эта машина может брать на порт до шести дальнобойных ракет AIM-120 AMRAAM, которые на расстоянии 180 километров собьют практически все. Су-34 сбрасывает чувствительные, тяжелые бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и УПАБ-1500 с расстояния 40 – 70 километров. Если в сторону Су-34 полетят 2 – 4 ракеты, выпущенные с одного самолета, он обречен,

– объяснил военный эксперт.

У россиян в строю таких рабочих машин всего около 80. Если бы, по мнению Черника, украинские силы за условный месяц сумели подбить 30 – 40 Су-34, они стопроцентно были бы вынуждены прекратить их применять.

"Потому что ставить в строй оккупанты могут не более чем 5 – 6 машин в год. А со временем проблема их строительства будет расти, особенно – их стоимости. Для создания Су-34 требуется огромное количество западной микроэлектроники, которая с каждым месяцем в каждом цикле будет дорожать", – отметил Петр Черник.

Справка. Бомбардировщик Су-34 создан еще в советское время и является модификацией Су-27. Серийное производство этих самолетов Россия наладила только в 2014 году. Одна из особенностей истребителя – наличие пушки калибра 30 миллиметров ГШ-301. Также самолет имеет 12 точек подвески, его боевая нагрузка составляет 8 тысяч килограммов различного вооружения на внешней подвеске.

Истребители F-16 для Украины: важное