Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что такое количество F-16 позволило бы Украине полностью решить проблему российских корректируемых авиационных бомб. Они наносят огромный ущерб украинской армии.
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Будут вынуждены прекратить использование
Даже одна эскадрилья – 12 машин F-16 – может колоссально изменить ситуацию на каком-то отдельном участке.
Эта машина может брать на порт до шести дальнобойных ракет AIM-120 AMRAAM, которые на расстоянии 180 километров собьют практически все. Су-34 сбрасывает чувствительные, тяжелые бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и УПАБ-1500 с расстояния 40 – 70 километров. Если в сторону Су-34 полетят 2 – 4 ракеты, выпущенные с одного самолета, он обречен,
– объяснил военный эксперт.
У россиян в строю таких рабочих машин всего около 80. Если бы, по мнению Черника, украинские силы за условный месяц сумели подбить 30 – 40 Су-34, они стопроцентно были бы вынуждены прекратить их применять.
"Потому что ставить в строй оккупанты могут не более чем 5 – 6 машин в год. А со временем проблема их строительства будет расти, особенно – их стоимости. Для создания Су-34 требуется огромное количество западной микроэлектроники, которая с каждым месяцем в каждом цикле будет дорожать", – отметил Петр Черник.
Истребители F-16 для Украины: важное
- Президент Украины отметил, что наша страна получит лишь "около 25 процентов" вооружения, которое необходимо для защиты. А для создания паритета с врагом, Украина должна получить 120 – 130 истребителей F-16 или других современных самолетов.
- Также Владимир Зеленский отметил, что F-16 появятся в Украине уже в 2024 году. В то же время президент считает, что первые истребители "не сыграют ключевой роли", ведь начальное их количество не сможет привести к кардинальным изменениям на поле боя.
- Ранее премьер-министра Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передаст F-16 Киеву в течение месяцев. Речь идет о 19 единицах.