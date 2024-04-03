Розвідники пояснили, що три з них перебуваються на ремонті та модернізації. До речі, Україна вже знищили два ворожі повітряні судна А-50У.
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Скільки літаків має Росія
Станом на березень 2024 року, згідно з даними ГУР, повітряно-космічні сили збройних сил Росії володіють орієнтовно:
- 100 багатофункціональними винищувачами Су-35,
- понад 100 винищувачами-бомбардувальниками Су-34,
- 7 літаками далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
Щодо А-50У, то два з них перебувають на модернізації на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва", один – на аеродромі в Ульяновську, а саме на авіабудівному заводі "Авіастар".
"Літакопад" російських літаків: коротко
- Починаючи з січня 2024 року, Росія втратила вже два А-50У. Зокрема, перший літак ЗСУ збили 14 січня, другий – 23 лютого.
- За даними журналістів, станом на квітень 2024 року вже 118 ворожих літаків вразила Україна.
- Після цього глава розвідки Кирило Буданов пояснював, що Кремль береже літаки. Зокрема, ракети по Україні запускають з Ту-95 та зрідка – з Ту-22. Літаки Ту-160 вороги не використовують вже давно, адже бережуть їхній ресурс.