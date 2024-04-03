Розвідники пояснили, що три з них перебуваються на ремонті та модернізації. До речі, Україна вже знищили два ворожі повітряні судна А-50У.

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Скільки літаків має Росія

Станом на березень 2024 року, згідно з даними ГУР, повітряно-космічні сили збройних сил Росії володіють орієнтовно:

100 багатофункціональними винищувачами Су-35,

понад 100 винищувачами-бомбардувальниками Су-34,

7 літаками далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Щодо А-50У, то два з них перебувають на модернізації на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва", один – на аеродромі в Ульяновську, а саме на авіабудівному заводі "Авіастар".

"Літакопад" російських літаків: коротко