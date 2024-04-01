Це доводить, що Україна переможе у війні з Росією. Це 24 Каналу зауважив американський пілот F-16 Ден Гемптон.
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Україна переможе війну з Росією
Ден Гемптон зазначив, що якщо Україна отримуватиме усе необхідне спорядження та озброєння, то точно переможе у війні. Тому стоїть питання у продовженні військової допомоги нашій державі.
Я підніс тост, випив горілки за українців, коли почув цю новину. Це ще раз підтверджує те, що вони (окупанти – 24 Канал) – звичайні люди. Ви захопили у полон достатньо росіян, збили достатньо російських літаків та знищили їхніх танків. Навряд чи вони непереможні та непробивні,
– підкреслив він.
Україна збиває російські літаки: останні новини
- У ніч на 23 лютого над Азовським морем було збито російський літак А-50У. Літак встановлював пастки, одна з яких приманила українську ракету. На борту збитого літака було 10 окупантів, ніхто з них не вижив. У мережі росіяни поширили перелік членів екіпажу, що загинули.
- Військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що українські захисники збивають літаки російської армії у 20 разів швидше, ніж їх здатні виготовляти у Росії. Він пояснив, що часте знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії. Адже через санкції країна-агресорка ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щорічно.
- 2 березня Повітряне командування "Схід" підтвердило збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Це змусило Росію переглядати свої плани використання авіації.