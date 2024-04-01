Це доводить, що Україна переможе у війні з Росією. Це 24 Каналу зауважив американський пілот F-16 Ден Гемптон.

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Україна переможе війну з Росією

Ден Гемптон зазначив, що якщо Україна отримуватиме усе необхідне спорядження та озброєння, то точно переможе у війні. Тому стоїть питання у продовженні військової допомоги нашій державі.

Я підніс тост, випив горілки за українців, коли почув цю новину. Це ще раз підтверджує те, що вони (окупанти – 24 Канал) – звичайні люди. Ви захопили у полон достатньо росіян, збили достатньо російських літаків та знищили їхніх танків. Навряд чи вони непереможні та непробивні,

– підкреслив він.

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