Это доказывает, что Украина победит в войне с Россией. Это 24 Каналу отметил американский пилот F-16 Дэн Хэмптон.

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Украина победит войну с Россией

Дэн Хэмптон отметил, что если Украина будет получать все необходимое снаряжение и вооружение, то точно победит в войне. Поэтому стоит вопрос в продолжении военной помощи нашему государству.

Я поднял тост, выпил водки за украинцев, когда услышал эту новость. Это еще раз подтверждает то, что они (оккупанты – 24 Канал) – обычные люди. Вы захватили в плен достаточно россиян, сбили достаточно российских самолетов и уничтожили достаточно их танков. Вряд ли они непобедимые и непробиваемые,

– подчеркнул он.

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