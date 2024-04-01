Это доказывает, что Украина победит в войне с Россией. Это 24 Каналу отметил американский пилот F-16 Дэн Хэмптон.
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Украина победит войну с Россией
Дэн Хэмптон отметил, что если Украина будет получать все необходимое снаряжение и вооружение, то точно победит в войне. Поэтому стоит вопрос в продолжении военной помощи нашему государству.
Я поднял тост, выпил водки за украинцев, когда услышал эту новость. Это еще раз подтверждает то, что они (оккупанты – 24 Канал) – обычные люди. Вы захватили в плен достаточно россиян, сбили достаточно российских самолетов и уничтожили достаточно их танков. Вряд ли они непобедимые и непробиваемые,
– подчеркнул он.
Украина сбивает российские самолеты: последние новости
- В ночь на 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50У. Самолет устанавливал ловушки, одна из которых приманила украинскую ракету. На борту сбитого самолета было 10 оккупантов, никто из них не выжил. В сети россияне распространили перечень членов экипажа, которые погибли.
- Военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт заявил, что украинские защитники сбивают самолеты российской армии в 20 раз быстрее, чем их способны производить в России. Он объяснил, что частое уничтожение военных самолетов является значительным провалом для военных усилий России. Ведь из-за санкций страна-агрессор едва производит чуть более нескольких десятков самолетов ежегодно.
- 2 марта Воздушное командование "Восток" подтвердило сбитие российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Это заставило Россию пересматривать свои планы использования авиации.