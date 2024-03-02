Недавно украинские воины уничтожили очередной Су-34 России, что заставляет агрессора пересматривать свои планы использования авиации. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на слова Ильи Евлаша, начальника пресс-службы ОСГВ "Хортица", в эфире национального телемарафона.

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Враг не сдается, но меняет методы

Евлаш отметил, что, несмотря на потери, российская армия продолжает использовать свою авиацию. Однако может несколько корректировать тактику и количество авиаударов.

"Возможно, они перейдут на устаревшие модели самолетов, например Су-25, или привлекут армейскую авиацию. Наша задача – усложнить им использование авиации настолько, чтобы они чувствовали максимальный дискомфорт", – подчеркнул он.

Враг не прекращает авиационные атаки, но мы заставляем их переосмысливать свои действия и искать новые подходы,

– добавил Евлаш.

По словам спикера, украинские защитники постоянно совершенствуют методы противодействия вражеской авиации, что является ключевым аспектом сдерживания агрессора и снижения эффективности его авиаударов.

Обратите внимание! Командующий Воздушных сил Николай Олещук 2 марта сообщил, что с 19:00 не наблюдает вражеских самолетов в воздушном пространстве на Востоке Украины. Очевидно, оккупанты боятся украинских защитников неба.

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