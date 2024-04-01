Напомним, что российский самолет был уничтожен благодаря совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки. Ранее сообщалось, что на его борту было 10 оккупантов.

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Погибшие члены экипажа А-50

В российской соцсети Вконтакте появилась информация о списке погибших на борту самолета А-50У. Источник издания в Силах безопасности и обороны подтвердил правдивость этого списка, но отметил, что он может быть неполным.

Группа из города Иваново разместила сообщение о прощании с экипажем самолета под номером 42, который был сбит 23 февраля над территорией Краснодарского края.

Список погибших:

  • Боровиков Валерий, майор, командир;
  • Чанцев Михаил, майор, помощник командира;
  • Провалов Александр, капитан, штурман;
  • Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер бортовой инженер;
  • Хрулев Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;
  • Федосов Сергей, майор, начальник расчета – старший смены старший смены;
  • Рулюк Александр, майор, штурман наведения – оператор;
  • Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения – оператор;
  • Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер – оператор;
  • Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер – оператор.

Ликвидированные члены экипажа А-50 / фото из Вконтакте

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