Нагадаємо, що російський літак був знищений завдяки спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки. Раніше повідомлялося, що на його борту було 10 окупантів.

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Загиблі члени екіпажу А-50

В російській соцмережі Вконтактє з'явилася інформація про список загиблих на борту літака А-50У. Джерело видання у Силах безпеки та оборони підтвердило правдивість цього списку, але зазначив, що він може бути неповним.

Група із міста Іваново розмістила повідомлення про прощання з екіпажем літака за номером 42, який був збитий 23 лютого над територією Краснодарського краю.

Список загиблих:

Боровиков Валерій, майор, командир;

Чанцев Михайло, майор, помічник командира;

Провалов Олександр, капітан, штурман;

Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;

Хрульов Дмитро, прапорщик, старший повітряний радист;

Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку – старший зміни;

Рулюк Олександр, майор, штурман наведення – оператор;

Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення – оператор;

Бєлов Олексій, капітан, старший бортовий інженер – оператор;

Солдаткін Єгор, майор; бортовий інженер – оператор.

Ліквідовані члени екіпажу А-50 / фото з Вконтактє

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