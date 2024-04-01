Нагадаємо, що російський літак був знищений завдяки спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки. Раніше повідомлялося, що на його борту було 10 окупантів.
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Загиблі члени екіпажу А-50
В російській соцмережі Вконтактє з'явилася інформація про список загиблих на борту літака А-50У. Джерело видання у Силах безпеки та оборони підтвердило правдивість цього списку, але зазначив, що він може бути неповним.
Група із міста Іваново розмістила повідомлення про прощання з екіпажем літака за номером 42, який був збитий 23 лютого над територією Краснодарського краю.
Список загиблих:
- Боровиков Валерій, майор, командир;
- Чанцев Михайло, майор, помічник командира;
- Провалов Олександр, капітан, штурман;
- Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;
- Хрульов Дмитро, прапорщик, старший повітряний радист;
- Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку – старший зміни;
- Рулюк Олександр, майор, штурман наведення – оператор;
- Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення – оператор;
- Бєлов Олексій, капітан, старший бортовий інженер – оператор;
- Солдаткін Єгор, майор; бортовий інженер – оператор.
Ліквідовані члени екіпажу А-50 / фото з Вконтактє
Знищення А-50 над Азовським морем 23 лютого: що відомо
- Близько 19:40 з'явилася інформація про можливу ліквідацію літака окупантів на півдні України. Вже о 20:08 командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив цю інформацію.
- Виявилося, що літак встановлював пастки, одна з яких приманила українську ракету. На відеозаписі зі збиття літака можна побачити, як він випускає теплові та, можливо, радіолокаційні пастки.
- Наталія Гуменюк розповіла, що після того, як ЗСУ почали збивати російські розвідувальні літаки А-50 окупанти намагаються знайти спосіб компенсувати їхню відсутність. Для цього ворог активно використовує безпілотники.