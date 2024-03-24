Так, в течение этой недели ВСУ несколько раз наблюдали повышенную активность дронов с Черного моря. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что очевидно россияне делают это для дополнительного наведения баллистических ударов.

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Как россияне компенсируют отсутствие А-50

"Таким образом, враг пытается компенсировать отсутствие развернутого воздушного разведывательного пункта, каким для них был А-50. Сейчас у них сложности с этим направлением и, очевидно, пытаются компенсировать именно разведывательными дронами", – сказала Гуменюк.

Активность беспилотников – повышена. За сутки в операционной зоне ОК "Юг" наблюдают до 140 пролетов дронов из акватории Черного моря.

Сколько ракетоносителей в Черном и Азовском морях

Перед предыдущей массированной атакой Россия выводила ракетоносители в Черное море, но делала это с определенной опаской. Это были более защищенные подводные лодки. Для нашей системы ПВО обнаружение пусков из таких ракетоносителей чрезвычайно затруднено.

Очевидно замысел был со ставкой на внезапность. Пуски с таких лодок можно приравнять почти к ударам баллистикой,

– рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".

После дежурства корабли вернулись в пункты базирования, но сам факт, что они снаряжены и находятся в боевой готовности – сигнал, что нельзя забывать об опасности из акватории Черного моря. По состоянию на вечер 23 марта ни в Черном, ни в Азовском морях нет активности вражеских кораблей.

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