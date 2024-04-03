Разведчики объяснили, что три из них находятся на ремонте и модернизации. Кстати, Украина уже уничтожили два вражеских воздушных судна А-50У.
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Сколько самолетов имеет Россия
По состоянию на март 2024 года, согласно данным ГУР, воздушно-космические силы вооруженных сил России обладают ориентировочно:
- 100 многофункциональными истребителями Су-35,
- более 100 истребителями-бомбардировщиками Су-34,
- 7 самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.
Относительно А-50У, то два из них находятся на модернизации на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева", один – на аэродроме в Ульяновске, а именно на авиастроительном заводе "Авиастар".
"Самолетопад" российских самолетов: кратко
- Начиная с января 2024 года, Россия потеряла уже два А-50У. В частности, первый самолет ВСУ сбили 14 января, второй – 23 февраля.
- По данным журналистов, по состоянию на апрель 2024 года уже 118 вражеских самолетов поразила Украина.
- После этого глава разведки Кирилл Буданов объяснял, что Кремль бережет самолеты. В частности, ракеты по Украине запускают с Ту-95 и изредка – с Ту-22. Самолеты Ту-160 враги не используют уже давно, ведь берегут их ресурс.