Разведчики объяснили, что три из них находятся на ремонте и модернизации. Кстати, Украина уже уничтожили два вражеских воздушных судна А-50У.

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Сколько самолетов имеет Россия

По состоянию на март 2024 года, согласно данным ГУР, воздушно-космические силы вооруженных сил России обладают ориентировочно:

100 многофункциональными истребителями Су-35,

более 100 истребителями-бомбардировщиками Су-34,

7 самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

Относительно А-50У, то два из них находятся на модернизации на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева", один – на аэродроме в Ульяновске, а именно на авиастроительном заводе "Авиастар".

"Самолетопад" российских самолетов: кратко