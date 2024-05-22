Кстати, ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 россиян в Донецкой области буквально 17 мая. Тогда операцию осуществили на Донецком направлении.

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Что известно о сбитии очередного Су-25

Украинские военные рассказали, что россияне на Покровском направлении совершили 25 атак.

В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25,
– объяснили бойцы.

Кстати, по данным из открытых источников цена одного Су-25 ориентировочно 11 тысяч долларов.

Только в мае 2024 года украинские военные уничтожили по меньшей мере 5 российских истребителей Су-25. В частности, технику врага уничтожили 4, 11, 13 и 17 мая.

Известно, что свои Су-25 Кремль использует, чтобы поддерживать наземные войска. Он до сих пор остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире. Су-25 используют более 30 стран. Подробнее о нем читайте по ссылке.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враги потеряли в Украине уже 354 самолета. Потери в личном составе и технике россиян также огромные. В частности:

  • личного состава – около 496 370 (+1300) человек;
  • танков – 7 611 (+6);
  • боевых бронированных машин – 14 721 (+22);
  • артиллерийских систем – 12 820 (+41);
  • РСЗО – 1 077 (+0);
  • средств ПВО – 812 (+1);
  • самолетов – 354 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 346 (+56);
  • крылатых ракет – 2 208 (+1);
  • кораблей/катеров – 27 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17 442 (+59);
  • специальной техники – 2 090 (+5).