Кстати, ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 россиян в Донецкой области буквально 17 мая. Тогда операцию осуществили на Донецком направлении.

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Что известно о сбитии очередного Су-25

Украинские военные рассказали, что россияне на Покровском направлении совершили 25 атак.

В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25,

– объяснили бойцы.

Кстати, по данным из открытых источников цена одного Су-25 ориентировочно 11 тысяч долларов.

Только в мае 2024 года украинские военные уничтожили по меньшей мере 5 российских истребителей Су-25. В частности, технику врага уничтожили 4, 11, 13 и 17 мая.

Известно, что свои Су-25 Кремль использует, чтобы поддерживать наземные войска. Он до сих пор остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире. Су-25 используют более 30 стран. Подробнее о нем читайте по ссылке.

Обратите внимание! Главное управление разведки Украины рассказало в начале апреля 2024 года, что Россия еще имеет ориентировочно 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 7 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Однако две единицы А-50У – на модернизации на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева, один – на аэродроме в Ульяновске, точнее – на авиастроительном заводе "Авиастар".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враги потеряли в Украине уже 354 самолета. Потери в личном составе и технике россиян также огромные. В частности: