Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже шокирующих 496 370 единиц личного состава. Кроме этого, Силы обороны также активно уничтожают и технику россиян.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 496 370 (+1300) чел;

танков – 7 611 (+6);

боевых бронированных машин – 14 721 (+22);

артиллерийских систем – 12 820 (+41);

РСЗВ – 1 077 (+0);

средств ПВО – 812 (+1);

самолетов – 354 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БпЛА оперативно–тактического уровня – 10 346 (+56);

крылатых ракет – 2 208 (+1);

кораблей/катеров – 27 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 17 442 (+59);

специальной техники – 2 090 (+5).

Потери врага на 22 мая / инфографика Генштаба ВСУ

Потери на Харьковском направлении

