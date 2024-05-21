В Генштабе ВСУ рассказали, что враги продолжают активные действия на большинстве направлений. В частности, россияне пытаются прорвать оборону украинских войск.

Смотрите также Прилетело по Академии МВД в Луганске: фотодоказательство мощного удара по оккупантам

Какие потери врага 21 мая

Украинские военнослужащие сообщили, что в течение 21 мая произошло 86 боевых столкновений.

Больше всего – в полосах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника,

– заявили бойцы.

По их данным, только в Харьковской области с начала суток произошло 12 боевых столкновений. В частности, там:

продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы,

авиация российских захватчиков сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три – на Белый Колодец;

ситуацию контролируют украинские подразделения, бойцы ВСУ наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град",

– объяснили военные.

Где россияне пытались продвинуться

В Генштабе ВСУ рассказали, что:

на Купянском направлении – враги 9 раз атаковали оборонительные рубежи ВСУ, продолжаются боевые столкновения в районах Синьковки и Ивановки;

– враги 9 раз атаковали оборонительные рубежи ВСУ, продолжаются боевые столкновения в районах Синьковки и Ивановки; на Северском направлении – боевые действия в районе Белогоровки;

– боевые действия в районе Белогоровки; на Краматорском направлении – было 10 боевых столкновений, и ВСУ продолжают отражать вражеский штурм в районе Клещеевки. Российские захватчики не имели успехов;

– было 10 боевых столкновений, и ВСУ продолжают отражать вражеский штурм в районе Клещеевки. Российские захватчики не имели успехов; на Покровском направлении – идут бои на направлениях Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского, Прогресса. Россияне 33 раза пытались улучшить тактическое положение, однако украинские военные жестко отвечают российским оккупантам.

В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Куб" и многоцелевой транспортер-тягач (МТ-ЛБ), поврежден 1 танк и 1 тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян,

– объяснили наши военные.

По их данным, россияне совершили шестую в течение 21 мая тщетную попытку продвинуться в направлении села Старомайорское, которую ВСУ отбили на Времовском направлении.

Кроме того, на Приднепровском направлении враги нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три управляемые авиационные бомбы (КАБы).



Всего в течение 21 мая авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили в целом:

16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов,

2 радиолокационные станции,

1 артиллерийскую систему россиян.

Смотрите также Последний ракетоноситель в Крыму, – в ВМС сказали, как поражение "Циклона" повлияет на пуски "Калибров"

Потери врага за минувшие сутки

Только за прошедшие сутки, 20 мая, российские оккупанты потеряли 1 380 солдат. С 24 февраля 2022 года – 495 070 оккупантов. Потери врага в технике также впечатляют: