У Генштабі ЗСУ розповіли, що вороги продовжують активні дії на більшості напрямків. Зокрема, росіяни намагаються прорвати оборону українських військ.

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Які втрати ворога 21 травня

Українські військовослужбовці повідомили, що протягом 21 травня відбулося 86 бойових зіткнень.

Найбільше – в смугах оборони наших підрозділів на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч діям противника,

– заявили бійці.

За їхніми даними, тільки у Харківській області з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Зокрема, там:

тривають бої в районах Вовчанська і Стариці,

авіація російських загарбників скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь;

ситуацію контролюють українські підрозділи, бійці ЗСУ завдають ворогу вогневого ураження.

Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град",

– пояснили військові.

Де росіяни намагались просунутись

У Генштабі ЗСУ розповіли, що:

на Куп'янському напрямку – вороги 9 разів атакували оборонні рубежі ЗСУ, тривають бойові зіткнення в районах Синьківки та Іванівки;

– вороги 9 разів атакували оборонні рубежі ЗСУ, тривають бойові зіткнення в районах Синьківки та Іванівки; на Сіверському напрямку – бойові дії в районі Білогорівки;

– бойові дії в районі Білогорівки; на Краматорському напрямку – було 10 бойових зіткнень, та ЗСУ продовжують відбивати ворожий штурм у районі Кліщіївки. Російські загарбники не мали успіхів;

– було 10 бойових зіткнень, та ЗСУ продовжують відбивати ворожий штурм у районі Кліщіївки. Російські загарбники не мали успіхів; на Покровському напрямку – точаться бої на напрямках Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського, Прогресу. Росіяни 33 рази намагались покращити тактичне положення, проте українські військові жорстко відповідають російським окупантам.

На цей час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено зенітно-ракетний комплекс "Куб" та багатоцільовий транспортер-тягач (МТ-ЛБ), пошкоджено 1 танк та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян,

– пояснили наші військові.

За їхніми даними, росіяни здійснили шосту протягом 21 травня марну спробу просунутися в напрямку села Старомайорське, яку ЗСУ відбили на Времівському напрямку.

Окрім того, на Придніпровському напрямку вороги завдали авіаударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три керовані авіаційні бомби (КАБи).



Загалом протягом 21 травня авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом:

16 районів зосередження особового складу російських окупантів,

2 радіолокаційні станції,

1 артилерійську систему росіян.

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Втрати ворога за минулу добу

Тільки протягом минулої доби, 20 травня, російські окупанти втратили 1 380 солдатів. З 24 лютого 2022 року – 495 070 окупантів. Втрати ворога у техніці також вражають: