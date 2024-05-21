Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що означає ураження "Циклону". На момент ефіру ще не було підтвердження, що корабель справді уражено. Втім, тепер можна вповні оцінити наслідки майстерної роботи Сил оборони.

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Що дає ураження ракетоносія "Циклон" для України

Це означатиме, що як мінімум відстань і час на реагування в разі застосування саме цих ракет збільшується. Тому що Крим ближче до нас, ніж Новоросійськ або ті позиції, з яких вони останні два рази застосовували для пусків крилатих ракет,

– сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Тоді він зауважив: якщо інформація про ураження підтвердиться, то "Циклон" стане останнім ракетоносієм на території українського Криму. Власне, так і сталося. Тож тепер можна говорити, що в цьому контексті Крим успішно демілітаризовано.

Усі російські ракетоносії натепер перебувають в пункті базування в Новоросійську. Імовірно, ворог перемістить туди всі ракети "Калібр" із Криму – принаймні це було би логічно.

Зверніть увагу! Мова про те, що в Криму більше немає надводних ракетоносіїв. А от підводні, на жаль, залишаються. До того ж Росія з моря б'є по Україні лише з підводних човнів. Таких підводних човнів – носіїв крилатих ракет у складі Чорноморського флоту три, четвертий не є носієм ракет. Окупанти випускають ракети з підводних човнів під час масованих атак, щоб перевантажити нашу ППО.